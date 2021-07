Nach öffentlicher Kritik : Clevelands Baseball-Team ändert Namen von Indians in Guardians

Nach dem Washington Football Team reagieren auch die Baseballer aus Cleveland auf öffentliche Kritik und wechseln den Club-Namen nach 106 Jahren von Indians in Guardians.

Clevelands Major-League-Baseball-Team, das seit 1915 als Indians bekannt war, wird künftig Guardians heissen. Bereits im vergangenen Dezember hatte der Traditionsclub die Namensänderung angekündigt, nun wurde am Freitag in einem von Schauspieler Tom Hanks gesprochenen Video auf Twitter der neue Name bekanntgegeben. Über 40’000 Fans waren zuvor befragt worden.