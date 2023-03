Bern: Acht Schülerinnen verkaufen Brotchips

Acht Schülerinnen des Berner Gymnasiums Kirchenfeld machen aus altem Brot nachhaltige Brotchips und verschicken sie in die ganze Schweiz.

Dabei achten sie darauf, so umweltfreundlich wie möglich vorzugehen.

Acht Schülerinnen des Gymnasiums Kirchenfeld in Bern haben im Rahmen des «Company Programme» der Non-Profit-Organisation «Young Enterprise Switzerland» das Start-up «Brops» gegründet. «Brops» stellt handgemachte Brotchips her und verwendet hierfür Brot aus der lokalen Bäckerei «Danieli», das im Ladenverkauf übrig geblieben ist. Die Sorten Paprika, Rosmarin, Zitrone-Knoblauch und Meersalz können auf der Website für fünf Franken pro 80-Gramm-Päckchen bestellt werden.

Im Video-Interview mit 20 Minuten erklärt CEO Salina Chang (17), wie die Chips hergestellt werden: Die Brote werden aus der Bäckerei abgeholt, in mundgerechte Stücke zerkleinert, mit Öl und den jeweiligen Gewürzen gewürzt, gebacken und zuletzt verpackt.

«Nachhaltigkeit hat Priorität»

Im Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht wird im dritten Semester der Kurs My Start-up angeboten, bei dem alle acht «Miniunternehmerinnen», wie Chang es nennt, mitmachen. In dem Programm konnten die Schülerinnen sich die Idee für ihr Start-up selbst ausdenken: «Das Thema Nachhaltigkeit war von Anfang an eine Priorität», sagt Chang im Interview. Zudem wollten sie ein Produkt machen, das sie als Schülerinnen selbst kaufen würden. Es gehe darum, Nachhaltigkeit bereits heute umzusetzen und die Bewegung als solche voranzubringen. Aus altem Brot einen neuen Snack zu kreieren, machte als Geschäftsidee gegen Food-Waste Sinn.