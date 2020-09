«Versetzen Sie sich in unsere Situation: Sie gehen abends spazieren mit zwei kleinen Kindern und dann kommt ihnen ein Horror-Clown entgegen. Da vergeht einem das Lachen», so eine Mutter gegegnüber der « Huffington Post. » Einige Zeugen, die dem Clown begegneten, sagten, dass er mit einem Messer bewaffnet sei. Ist es eine Attrappe? Handelt es sich einfach um einen schlechten Scherz? Die Polizei von Anagni fahndet mittlerweile nach dem Pennywise-Double.

Fälle auch in der Schweiz

Vor ein paar Jahren waren Creepy Clowns, die Passanten erschrecken, auch in der Schweiz um die Halloweenzeit ein Thema. Ein Beispiel ist ein Vorfall in Balgach SG Mitte Oktober 2017, als zwei Schwestern einem Maskierten, der in einer Rebhütte sass, begegneten. Ein Jahr davor, kam es zu einem Fall, der noch unheimlicher war und für noch mehr Aufsehen sorgte. Ein 11-Jähriger wurde auf seinem Schulweg in Berg TG von einem Clown verfolgt und mit dem Tod bedroht.

Der Ursprung der Grusel-Clown-Serie stammt aus den USA. 2016 war der Filmemacher Adam Krause in der Nacht in einem Clown-Kostüm unterwegs, weil er für einen Horrorkurzfilm werben wollte. Was als Kampagne gedacht war, fand in den USA und auch in Europa viele Nachahmer (siehe Bildstrecke).