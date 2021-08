Blamabler Auftritt - «Clown Show» – Sprint-Legende wütet gegen Männer-Staffel der USA

1 / 6 Kaum zu glauben: Die US-Staffel scheitert in Tokio bereits im Vorlauf. Hier im Bild: Trayvon Bromell. AFP Die US-Boys müssen sich dabei nicht nur den überragenden Chinesen, sondern auch gleich vier weiteren Nationen geschlagen geben. REUTERS Die Enttäuschung kannte auch bei US-Sprinter Cravon Gillespie keine Grenzen. Getty Images

Darum gehts Die US-Staffel der Männer blamiert sich in Tokio über 4x 100 Meter.

Die Ami-Sprinter werden im Vorlauf nur Sechste und verpassen damit den Finaleinzug.

Leichtathletik-Ikone Carl Lewis ist wütend über die Vorstellung seiner Landsleute und übt heftige Kritik.

Was für ein Debakel für die US-Amerikanischen Sprinter an Olympia. Die hochdekorierte Staffel mit Cravon Gillespie, Trayvon Bromell, Ronnie Baker und Fred Kerley scheiterte über 4x 100 Meter bereits im Vorlauf und landete dabei hinter China, Kanada, Italien, Deutschland und Ghana bloss auf Rang sechs. Auf die erstplatzierten Chinesen fehlte dem vermeintlichen Dreamteam aus den Staaten am Ende 18 Hundertstel.

Besonders ärgerlich war dabei die misslungene Stab-Übergabe von Bromell an Kerley, die dem Team einige Hundertstelsekunden kostete. «Ich habe meinen Job einfach nicht gemacht», zeigte sich Bromell nach dem Rennen reumütig. Der 26-Jährige war als einer der schnellsten Athleten über 100 Meter nach Japan gereist und hatte bereits im Einzelrennen den Final verpasst.

Legende Carl Lewis: «Totale Peinlichkeit und völlig inakzeptabel»

Das Sprint-Fiasko beschert den US-amerikanischen Sprinter in ihrem Heimatland grosse Kritik. Etwa Leichtathletik-Legende Carls Lewis ging mit seinen Landsmännern hart ins Gericht und liess via Twitter verlauten, das US-Team habe in der Herrenstaffel «alles falsch gemacht.»

Der 60-Jährige gewann in seiner Aktivkarriere im Sprint und im Weitsprung insgesamt neun Gold-Medaillen an Olympischen Spielen und tobt über den verpatzten Auftritt von Gillespie und Co.: «Es war eine totale Peinlichkeit und völlig inakzeptabel.» Neben schlechten Übergaben und dem Einsatz der Athleten in der falschen Ablösung bemängelt Lewis auch die «fehlende Führung» in der US-Staffel.

Später äusserte sich die Sprint-Ikone gegenüber USA Today nochmals über den Olympia-Auftritt der Männer-Staffel und hatte sich dabei noch immer nicht ganz beruhigt: «Amerika sitzt da und feuert sie an und dann sehen sie diese Clown-Show. Ich kann es nicht mehr ertragen».

Neben Lewis taten auch viele andere enttäuschte Fans oder Beobachter der US-Staffel auf den sozialen Medien ihren Unmut kund. Ein sichtlich desillusionierter Supporter schreibt in einem Tweet: «Das ist ein schockierendes Resultat. Die USA nicht im Final eines Events bei der es in meiner Kindheit so viele Jahre, nur um die zahlreichen Starsprinter aus den USA ging, so dass es für sie praktisch keine Konkurrenz gab. Wie sich die Dinge ändern!!!»

Ein anderer Twitter-User bedauert den Fakt, dass die US-Sprinter nicht von der Lücke profitieren konnten, die die nach dem Rücktritt von Mega-Star Usain Bolt entstand: «Wir sollten gut sein, nachdem Bolt gegangen war, was ist passiert?».

Bislang erst eine US-Goldmedaille im Sprint

Das US-Team bleibt in den Leichtathletik-Wettbewerben von Tokio nicht nur in der Männer-Staffel hinter den Erwartungen zurück. Das einzige Sprint-Gold gabs für die Amis bislang erst über 400 Meter Hürden der Frauen, wo Sydney McLaughlin triumphierte. Im Kugelstossen gewann Ryan Crouser das einzige Gold für US-Athletics.

Immerhin: Fred Kerley holte über 100 Meter hinter dem italienischen Überraschungschampion Lamont Marcell Jacobs zumindest Silber. In der Staffel wusste der 26-Jährige dann aber auch nicht zu überzeugen und hatte mit seiner fehlerhaften Übergabe grossen Anteil an der verpassten Final-Qualifikation der US-Sprinter.

Es ist aber auch nicht so, dass die Amis bei den vergangenen Sommerspielen für grosse Heldentaten sorgten. 2016 wurden die US-Staffelläufer der Herren nach einem Wechselfehler im Final disqualifiziert, 2012 wurde ihnen die Silbermedaille wegen eines positiven Dopingtests bei Tyson Gay nachträglich aberkannt. 2008 scheiterte die ehemalige Sprint-Nation wie heuer in Tokio bereits im Vorlauf. Zum letzten Mal Gold holten die US-Boys 2000 in Sidney.