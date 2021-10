Evergrand-Krise erreicht Fussball – Club baut 2-Milliarden-Stadion für 100’000 Zuschauer – jetzt droht die Pleite

Dem achtfachen Meister Chinas, Guangzhou Evergrande FC, droht wegen nahender Insolvenz des Eigentümers das Aus. In den vergangenen Jahren soll der Verein mit dem früheren italienischen Weltmeister Fabio Cannavaro als Cheftrainer des Guangzhou FC, jährliche Verluste zwischen 145 Millionen und 290 Millionen Schweizer Franken verbucht haben. Die Löhne der Spieler wurden bereits in den vergangenen Monaten nicht mehr bezahlt.

Zwei-Milliarden-Stadion für 100’000 Zuschauerinnen und Zuschauer

Chinas Fussballoffensive droht endgültig zu scheitern

Guangzhou FC ist nämlich auch nicht der erste Fussballverein, der in diesem Jahr in die Insolvenz schlittert. Im Februar wurde der Jiangsu FC aufgelöst. Wie es mit dem chinesischen Fussball in Zukunft weitergehen wird, steht noch in den Sternen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sich kurzfristig keine weiteren Fussballstars auf den Weg nach China machen werden.