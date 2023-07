Sérgio Santos Rodrigues: Affäre mit Ehefrau aus Rache an Schiedsrichter

Videos zeigen die beiden eng umschlungen in einem Nachtclub.

In Brasilien macht derzeit eine völlig verrückte Geschichte die Runde. In der Hauptrolle: Sérgio Santos Rodrigues, Präsident des Fussballclubs Cruzeiro Belo Horizonte. Ihm wird eine Affäre mit der Ehefrau eines Schiedsrichters nachgesagt, Videoaufnahmen zeigen die beiden sich küssend in einem Nachtclub. Richtig brisant wird es beim Grund für die Liaison, berichtet zumindest der brasilianische «People»-Journalist Leo Dias: Der Cruzeiro-Boss soll die Affäre aus Rache eingegangen sein!