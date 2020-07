Kulturhaus Neubad Luzern

Club führt nach Corona-Fall Maskenpflicht für Mitarbeiter ein

Im Luzerner Kulturhaus Neubad ist eine Person aus dem Mitarbeiterteam an Corona erkrankt. Fünf Mitarbeitende müssen in Quarantäne, der Betrieb geht aber unter verschärften Auflage weiter.

Eine Person aus dem Neubad-Team wurde am Sonntag, 28.06. auf Covid-19 getestet und erhielt am Dienstag, 30. Juni einen positiven Entscheid.

Am letzten Sonntag wurde ein Staff-Mitglied des Luzerner Kulturhauses Neubad auf Covid-19 getestet und erhielt am Dienstag einen positiven Befund. Ob sich sich diese Person in Luzern oder im ausserkantonalen Wohnort infiziert hat, sei unklar, teilte das Neubad mit. Die Person sei mit fünf Mitarbeitenden in direktem Kontakt gestanden, diese würden sich nun vorsorglich bis kommenden Sonntag in Quarantäne verbleiben. Die fünf Mitarbeitenden zeigen keine Krankheitssymptome, heisst es weiter.