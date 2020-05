Murgenthal AG

Club hatte trotz Corona-Massnahmen Normalbetrieb

Trotz Covid-19-Verordnung hatte ein Spielclub in Murgenthal AG seine Türen geöffnet. Bei einer Polizeikontrolle wurden Automaten, Waffen und über 40'000 Franken Bargeld sichergestellt.

Aufgrund etlicher Meldungen aus der Bevölkerung, wonach in einem Club in Murgenthal AG trotz Verbot durch die Covid-19-Verordnung Normalbetrieb herrsche, führte die Kantonspolizei am Mittwochabend eine

Kontrolle durch. In den Räumen des ehemaligen Spielsalons stiess sie auf mehrere Personen und fand auch

Glücksspielautomaten vor. Über 40'000 Franken Bargeld, eine Langwaffe mit Munition sowie

zwei Automaten wurden sichergestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.