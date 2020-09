«Albani in Winterthur bleibt»Club muss um Lokal zittern – und sammelt erfolgreich Geld

Der Club Albani an der Steinberggasse in Winterthur stand vor dem Aus. Die Liegenschaft ist zum Verkauf ausgeschrieben. Den Zuschlag sollte eine Immobilienfirma aus Schwyz erhalten. Doch nun kommt es anders: Mit einem Crowdfunding sammeln die Clubbetreiber finanzielle Mittel, um ihr Vorkaufsrecht nutzen zu können. Am Dienstag überschritt der Kontostand die Schwelle von 300’000 Franken.