Basel - Club warnt Besucher nach «Bravo Hits»-Party vor Corona-Ausbruch

«Hiermit informieren wir euch, dass mehrere Personen, welche am 17.07.2021 bei uns an der Party ‹Bravo Hits – the one and only› teilnahmen, in der Folge am Coronavirus erkrankt sind»: In einem Mail und auf Facebook informieren die Betreiber des Basler Clubs Viertel die Besucherinnen und Besucher über erfolgte Corona-Ansteckungen. Die Organisatoren sind über den Corona-Ausbruch alarmiert: «Wir empfehlen allen anwesenden Personen schnellstmöglich eine einmalige Testung mit einem Antigen-Schnelltest.»