Konstanz: Clubbesuch endet mit Auseinandersetzung

In einem Konstanzer Club ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. (Symbolbild)

Das Konstanzer Nachtleben steht seit geraumer Zeit in der Kritik.

«Wir hatten gerade den schlimmsten Abend unseres Lebens», wendet sich ein News-Scout (22) an 20 Minuten. In der Nacht auf Sonntag waren der 22-Jährige und seine Freundin (19) in einem Konstanzer Club feiern. Laut dem News-Scout hatten die beiden einen schönen Abend, bis sich ab etwa vier Uhr morgens alles änderte.