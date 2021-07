Kein Covid-Zertifikat - Clubbesucher bedroht Mitarbeiter wegen Einlass-Verbot mit Pistole

Um in einer Disco zu feiern, braucht es auch in Österreich ein entsprechendes Zertifikat.

Zwei Männer wollten ohne Covid-Zertifikat in einen Club.

Wer in Österreich in einem Club feiern möchte, benötigt dafür ein gültiges Zertifikat. Das Zertifikat soll bescheinigen, dass man entweder geimpft, genesen oder negativ getestet wurde. Vergangenen Samstag versuchten zwei Männer, gegen 0.15 Uhr, ohne ein solches in die Disco «Bienenkorb» im österreichischen Schärding zu kommen, wie «Heute» berichtet.