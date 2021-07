Keine Einladungen mehr - Clubhouse öffnet sich für alle Nutzer – aber niemand will mehr rein

Die Audio-Only-App Clubhouse wurde im März 2020 lanciert – also genau rechtzeitig, um die Hype-App der Covid-Pandemie zu werden. Nur rund zwei Monate nach der Lancierung wurde der Wert des Unternehmens auf 100 Millionen Dollar geschätzt und wieder ein paar Monate später sogar auf eine Milliarde Dollar. Was die App besonders begehrt machte: Nur wer eine exklusive Einladung von einem bereits bestehenden Mitglied erhielt, hatte Zugriff auf alle Inhalte und Podiumsdiskussionen, für die die App so berühmt wurde. Einige solcher Einladungs-Codes wurden sogar für mehrere Hundert Dollar auf Plattformen wie Ebay verkauft.