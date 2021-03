Die Hype-App dieses Jahres heisst Clubhouse. Sie wird bereits jetzt schon als die nächste grosse Social-Media-Plattform bezeichnet und zieht immer mehr Userinnen und User an. Bei der App handelt es sich um eine Audioplattform, auf der man live in Diskussionen reinhören und an diesen teilnehmen kann. Man kann in bestehende Chaträume eintreten oder selber Räume starten. Das Ganze hat nur einen grossen Haken: Die App ist bislang ausschliesslich für iOS-Smartphones erhältlich.