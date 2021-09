«Stark benachteiligt» - Clubs befürchten weniger Gäste wegen Kontaktdatenerhebung

Laut Verordnung des Bundesrats müssen Diskotheken und Tanzlokale wieder die Kontaktdaten ihrer Gäste erheben. In der Branche herrscht Unverständnis.

Die Vorbereitungen für das bevorstehende Wochenende laufen auf Hochtouren – doch bei Clubs ist die Vorfreude getrübt: So steht neu in der Corona-Verordnung, dass Tanzlokale und Diskotheken zusätzlich zur Zertifikatskontrolle nun auch wieder die Kontaktdaten der Gäste erheben müssen. In der Branche wird die Massnahme kritisiert.

So öffnet etwa der queere Club Heaven in Zürich seine Türen am Freitagabend zum ersten Mal seit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung. Während für Geschäftsführer Marco Uhlig die Zertifikatspflicht kein Problem darstellt, hat er für die Kontaktdatenerhebung kein Verständnis.

Doppelte Wartezeit

«Wir schütteln alle den Kopf und fühlen uns stark benachteiligt», so Uhlig. Seine Gäste würden schon jetzt sehr lange vor dem Club auf den Einlass warten müssen. «Mittlerweile sitzt man schneller im Flugzeug , als das s man in einen Club kommt.»

Für Freitagabend rechnet Uhlig mit doppelt so langen Wartezeiten. «Ich erwarte, dass es zu unangenehmen Diskussionen kommen wird.» Der Geschäftsführer werde die ersten Nächte am Eingang arbeiten, um den Gästen die Situation erklären zu können. «Eigentlich müssen wir damit die Aufklärungsarbeit des Bund e s übernehmen.»

«Nicht nachvollziehbar»

Auch bei der Schweizer Bar- und Club-Kommission SBCK kritisiert man die Zusatzmassnahme. «Es ist unverständlich», sagt Geschäftsführer Andreas Bücheli. So könne etwa an Konzerten getanzt werden, ohne dass Kontaktdaten angegeben werden müssten.

«Wir begrüssen sinnvolle Pandemie-Massnahmen seit Beginn, haben nun aber grosse Mühe , nachzuvollziehen, wieso wir wieder - als einzige Branche - die Kontaktdaten erheben müssen», sagt Bücheli. Die Corona-Zahlen seien auf sehr tiefem Niveau stabil, der Kanton Zürich habe in den letzten zwei Wochen keine Ansteckungen für Clubs und Bars ausgewiesen.

Gäste könnten wegbleiben

Die Erfahrung aus dem letzten Sommer und den letzten Monaten in den Restaurants habe gezeigt, wie heikel das Thema sei, betont Bücheli. Die Bereitschaft der Gäste, ihre Kontaktdaten anzugeben, sei klein. Die gute Erfahrung , welche nun mit dem Zertifikat gemacht worden sei, hänge sicherlich auch damit zusammen, dass bei der Prüfung des Zertifikats nichts gespeichert w erde .

Am Wochenende werde sich zeigen, wie die Gäste auf die Kontaktdatenerhebung reagieren, meint Bücheli. «Wir befürchten, dass Gäste wegbleiben werden: Geimpfte, weil es sie nervt , und Getestete, weil sie sich vor einer drohenden Quarantäne fürchten.» Private und illegale Veranstaltungen würden laut Bücheli so an Attraktivität gewinnen.

Die Zertifikatspflicht und die Kontaktdatenerhebung bedeute ten für die Branche einen personellen Mehraufwand. Gleichzeitig drohe aber das Wegbleiben von Besuchern. Bücheli befürchtet für die Branche grosse wirtschaftliche Konsequenzen.

Ansteckungsrisiko in Tanzlokalen stark erhöht

Für GLP-Nationalrat Martin Bäumle ist die Kontaktdatenerhebung eine sinnvolle Zusatzmassnahme: «Man weiss, dass in Lokalen, in denen sich die Leute sehr nahe aneinander bewegen, das Ansteckungsrisiko stark erhöht ist.» In Tanzlokalen hielten sich die Leute lange auf, die Ausatmung sei erhöht und man habe viele Kontakte, so Bäumle.

Da ist die Kontaktdatenerhebung laut Bäumle d ie richtige Massnahme, um bei allfälligen Ansteckungen das Contact Tracing zuverlässig ausführen zu können. Mit QR-Codes funktioniere das relativ einfach.