Verschärfung in Nordwestschweiz

Clubs dürfen nur noch 100 Personen reinlassen

Mehrere Kantone haben die Corona-Regeln verschärft. Wenn weder Masken getragen noch der Abstand eingehalten werden, dürfen nur noch 100 statt 300 Personen in einen Raum.

In der Warteschlange, auf den WC und bei der Garderobe habe eine strikte Maskenpflicht geherrscht.

Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, haben auch einige Zürcher Clubs ein mehrstufiges Schutzkonzept entwickelt. So hätten etwa alle Angestellten den ganzen Abend über einen Mundschutz getragen.

Nur noch 100 statt 300 Personen – diese Beschränkung gilt ab Donnerstag etwa in Basler Clubs.

Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn haben die Corona-Regeln verschärft. Um die lokale Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu halten, seien weitere Schutzmassnahmen beschlossen worden, heisst es am Mittwoch in einer Mitteilung von Basel-Stadt. Man nehme die deutliche Mahnung der Science Task Force ernst und wolle Massnahmen ergreifen, bevor die Fallzahlen stark anstiegen.

Betroffen von der Verschärfung sind Restaurationsbetriebe sowie öffentliche und private Veranstaltungen. Es trifft also auch Bars und Clubs. Pro Sektor dürfen sich statt wie bisher 300 nur noch 100 Gäste aufhalten. Mehrere räumlich getrennte Gästebereiche zu 100 Personen sind möglich.

Mit Clubszene vorbesprochen

Die neue Beschränkung gilt aber nur, wenn weder die Abstandsregeln eingehalten werden können noch Schutzmassnahmen wie Masken oder Abschrankungen vorgesehen sind. Das heisst, wenn lediglich Kontaktdaten erfasst werden. Die Verschärfung tritt am Donnerstag in Kraft und gilt bis Ende Jahr. Wie es in der Mitteilung heisst, wurden die neuen Vorgaben mit Vertretungen der Gastronomiebetriebe und der Clubszene vorbesprochen.