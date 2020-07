Verschärfte Massnahmen

Clubs fordern mehr Contact Tracing statt «Lockdown für Nachtleben»

Der Kanton Luzern erlässt neue Massnahmen für die Luzerner Veranstaltungsbranche. Viele Luzerner Barbetriebe und Nachtkulturunternehmen sind fassungslos.

Ab kommenden Freitag sind im Kanton Luzern anstatt bisher 300 nur noch 100 Gäste in Gastwirtschaftsbetrieben und bei Veranstaltungen jeweils pro Sektor zugelassen, in denen weder der erforderliche Abstand eingehalten noch andere geeignete Schutzmassnahmen ergriffen werden können. Für die Luzerner Nachtkulturunternehmen bedeutet die erneute Verschärfung die erneute Schliessung vieler Betriebe.

Der Regierungsrat begründet den Entscheid damit, dass in verschiedenen Kantonen das Contact Tracing an seine Grenzen stossen würde, wenn rund 300 Personen an einer Veranstaltung teilnehmen oder einen Restaurationsbetrieb besuchen.

«Sicheres Verderben» für die Branche

Clubs und Kulturbetriebe seien bemüht, die Schutzkonzepte einzuhalten. Trotz diesen Massnahmen seien Ansteckungen jedoch nicht auszuschliessen. Deshalb sieht die IG Kultur auch den Kanton in der Pflicht: Die IG fordert, «dass nun für das Contact Tracing seitens der kantonalen Gesundheits- und Sozialdepartements genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.» Zudem sollten Massnahmen in der Zukunft in einem konstruktiven und kooperativen Dialog mit den verantwortlichen Dienstellen und den Interesseverbänden gemeinsam erarbeitet werden, so die Mitteilung.