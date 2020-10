Künftig soll in den Ostschweizer Clubs also nur noch gesessen und getrunken werden dürfen.

Nur noch so soll es bald in Ostschweizer Kantonen aussehen. Zumindest wenn es nach den Gesundheitsdirektoren der sieben Ostschweizer Kantone geht.

In den sieben Ostschweizer Kantonen soll es sich in Clubs bald ausgetanzt haben: Die Gesundheitsdirektoren der Kantone St.Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Graubünden, Glarus sowie Appenzell Inner- und Ausserrhoden wollen flächendeckend ein Tanzverbot in ihren Clubs erlassen. Geschlossen sollen die Tanzlokale aber nicht werden.