Für 16 Millionen Franken – Clubs sind sich einig – FCB-Topscorer Cabral wechselt nach Italien

Nach tagelangen Gerüchten ist der Wechsel von Arthur Cabral nun Tatsache. Der Brasilianer verlässt den FC Basel und schliesst sich demnächst der AC Fiorentina an.

Der Stürmer wechselt in die Serie A zur AC Fiorentina.

Die Ablösesumme für den Brasilianer soll rund 16 Millionen Franken betragen.

Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Arthur Cabral verlässt den FC Basel per sofort und schliesst sich Serie-A-Club Fiorentina an. Spieler und beide Vereine sollen sich geeinigt haben, vermelden italienische Medien am Mittwoch. Der Brasilianer wird in der Toskana bereits zum Medizincheck erwartet.

Allerdings weilt der aktuell noch in Basel. Wie 20 Minuten weiss, trainierte Cabral am Mittwochmorgen noch mit dem FCB. Am Tag zuvor, beim Testkick gegen Black Stars, stand der Stürmer gar in der Startelf von Trainer Patrick Rahmen und erzielte einen Treffer.

Nur Mini-Gewinn für den FCB

Cabral war im Sommer 2019 vom brasilianischen Club Palmeiras nach Basel gewechselt. Für den FCB absolvierte der 23-Jährige seitdem 106 Partien und erzielte dabei 65 Treffer. Nach einer vorherigen Leihe überwiesen die Basler 2020 rund 5 Millionen Franken für den Stürmer nach Südamerika. Dafür erhielt der FCB aber nur etwas mehr als die Hälfte der Transferrechte an Cabral.

Nun könnten die Basler von der Fiorentina inklusive Bonuszahlungen über 16 Millionen Franken für ihren Topscorer einstreichen. Etwas weniger als die Hälfte davon muss der Club aber nach Brasilien weiter überweisen. Am Ende dürfte Rot-Blau also lediglich einen Reingewinn von «nur» ungefähr drei Millionen bilanzieren können.

Vlahovic-Nachfolger bei Fiorentina

In Florenz soll Cabral in die Fussstapfen von Dusan Vlahovic treten. Der Serbe wechselt aller Voraussicht nach zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin, der um die 70 Millionen Franken für den 21-Jährigen ausgibt. Der Stürmer hat in der laufenden Serie-A-Saison in 21 Spielen schon 17 Mal eingenetzt.

Eine Quote, die jener von Arthur Cabral ähnelt. Dieser kommt für den FCB in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 27 Tore in 31 Einsätzen. Die Lücke, die der Brasilianer in Basel hinterlässt, will Club-Boss Degen möglichst rasch wieder stopfen. «Wenn Cabral geht, sind wir gerüstet. Wir arbeiten seit Wochen und Monaten an möglichen Ersatzlösungen», sagte Degen am Dienstag in einem vom FCB veröffentlichten Interview.

