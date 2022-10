Awareness-Konzept: Clubs und Juso fordern Ausgang ohne  Diskriminierung – Junge SVP wehrt sich

Rassismus, Homophobie und Diskriminierung sind in der Schweiz immer noch ein grosses Thema.

«Gewalt, auch sexualisierte Gewalt, ist ein gesellschaftliches Phänomen, das leider auch vor der Clubtür nicht Halt macht», so Alexander Bücheli, Pressesprecher der Bar & Club Kommission Zürich.

Die Juso will solche «Awareness-Konzepte» standardisieren – zukünftig sollen alle Clubbetreibende ein solches vorweisen müssen.

Das Zusammenleben in einer Gesellschaft bringt einige Herausforderungen mit sich. Obwohl die Sensibilisierung gegenüber Menschen anderer Hautfarben oder anderer sexueller Orientierung zugenommen hat, sind Rassismus, Homophobie und Diskriminierung immer noch vorhanden.

Gerade im Nachtleben häuften sich in der Vergangenheit homophobe und diskriminierende Vorfälle. Dagegen will Nicola Giordani aus Basel und sein «Schöni-Team» vorgehen. Der Partyveranstalter aus Basel habe deshalb mit seinem Team ein Awareness-Konzept ausgearbeitet, welches dazu anregen soll, das Gegenüber aufgrund seiner Ansichten oder Eigenschaften nicht anzuprangern oder gar anzugreifen.

Wohlfühleffekt dank «Awareness»

«Im Awareness-Konzept haben wir festgehalten, wie wir uns ein schönes Zusammensein vorstellen. Wichtig ist, dass sich alle Besucher wohlfühlen», so Giordani. Dafür hätten er und sein Team viel positives Feedback zu ihren Veranstaltungen erhalten. «Viele haben sich auf unserer Party so wohl gefühlt, wie noch nie zuvor», so Giordani.