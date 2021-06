Partynacht nach Lockerungen - Clubs weisen Hunderte wegen fehlender Covid-Zertifikate ab

«Die Stimmung war brutal»

Bereits in der Schlange vor dem Hive in Zürich herrschte eine ausgelassene Atmosphäre. Diese setzte sich auch in den Clubs fort. «Alle hatten Freude, endlich wieder feiern zu können», sagt etwa Malick Sosseh. Der 22-Jährige verbrachte die Nacht im Trischli in St. Gallen, wo er auch Partys veranstaltet. «Die Stimmung war brutal und auch um halb sechs morgens waren noch viele da.» Für ihn sei es ein perfekter Abend gewesen: «Gute DJs und gute Leute, was will man mehr?» Auch Rene Meier vom Ivy in St. Gallen schwärmt von der Party: «Hunderte Gäste tanzten bis spät in die Nacht.» Als der Club um 5 Uhr geschlossen wurde, seien noch viele Leute da gewesen.