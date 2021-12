Auf Suspendierung folgt Kündigung : CNN entlässt Moderator Chris Cuomo

Der US-Fernsehsender distanziert sich von seinem Aushängeschild, Moderator Chris Cuomo. Der Grund: Er verteidigte seinen Bruder Andrew Cuomo, der nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung von seinem Posten als New Yorks Gouverneur zurückgetreten musste.

CNN begründete diesen Schritt damit, dass Chris Cuomo zu sehr in die Verteidigung seines Bruders Andrew, des früheren Gouverneurs des Staates New York (im Bild), verwickelt gewesen sei.

Wenige Tage nach seiner Suspendierung ist der CNN-Moderator und Bruder des früheren New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo, Chris Cuomo (51), von seinem Arbeitgeber entlassen worden. Das teilte der CNN am Samstag (Ortszeit) mit. Chris Cuomo war am Mittwoch als Reaktion auf die Veröffentlichung neuer Dokumente in Zusammenhang mit den Vorwürfen sexueller Belästigung gegen Andrew Cuomo durch die New Yorker Staatsanwaltschaft freigestellt worden. Denen zufolge sollte Chris Cuomo enger in die Verteidigung seines Bruders eingebunden gewesen sein, als zunächst bekannt.