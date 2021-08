In Doha gelandet - CNN-Kriegsreporterin Clarissa Ward gelingt die Flucht aus Afghanistan

Ihre Berichterstattung allerdings blieb gleich: Unaufgeregt, kompetent und mutig entspann sie für die Zuschauer in den USA und aller Welt die Wirren in Afghanistan. Dabei hatte die 41-jährige Chefkorrespondentin von CNN auch heikle Situationen zu bewältigen. In einem Videoausschnitt aus einer Liveschalte, der auf Twitter kursierte, ist zu sehen, wie aufgebrachte Taliban auf Ward zustürmen – mit gezückter und geladener Waffe.

«Wir hatten Glück»

Nun hat sich Clarissa Ward dazu entschieden, Afghanistan zu verlassen. Über Twitter teilte sie mit, dass sie sicher in Katar angekommen sei. «Bin gerade in Doha gelandet zusammen mit 300 afghanischen Geflüchteten. Ein riesiges Dankeschön an euch alle für eure Unterstützung, an die US Air Force, dass sie uns rausgeflogen haben und an Katar, dass sie uns willkommen heissen. Wir sind die, die Glück hatten», schrieb Ward.