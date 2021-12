Angeklagten Bruder verteidigt : CNN suspendiert Starmoderator Chris Cuomo

Der Fernsehmoderator Chris Cuomo ist bis auf weiteres freigestellt. Grund dafür ist seine Unterstützung seines Bruders Andrew, ehemaliger Gouverneur von New York, der wegen sexuellen Übergriffen angeklagt wurde.

CNN begründete diesen Schritt am Dienstagabend damit, dass Chris Cuomo zu sehr in die Verteidigung seines Bruders Andrew, des früheren Gouverneurs des Staates New York, verwickelt gewesen sei.

Mehrere Frauen hatten Andrew Cuomo sexuelle Belästigung vorgeworfen, woraufhin der Gouverneur von New York im August sein Amt niederlegte. Inzwischen wurde er von der US-Justiz offiziell wegen eines sexuellen Übergriffs beschuldigt. Die Brüder Cuomo hatten hohe Sympathiewerte verzeichnet, als sie auf dem Höhepunkt der Pandemie-Welle in New York in Live-Sendungen über den jeweils aktuellen Stand informierten.