Kantonsspital Luzern - Co-Chefarzt wollte niemanden beleidigen oder diskreditieren

Viele Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer, besonders aus dem Balkan, haben sich in den Ferien mit Corona angesteckt und liegen teilweise auf den Intensivstationen. Florim Cuculi, Co-Chefarzt am Kantonsspital Luzern, welcher selbst albanische Wurzeln hat, richtete sich in einem Video an die albanische Community in der Schweiz, um sie zum Impfen zu bewegen. Das Video hatte er auf seiner persönlichen Facebook-Seite veröffentlicht; anschliessend tauchte ein Teil des Videos auf der Website von Stricker-TV auf, deren Betreiberinnen und Betreiber die Corona-Massnahmen des Bundes hart kritisieren. Auf dieser Seite wurde ein Teil des Videos als «Hassrede» bezeichnet, wie Pilatustoday berichtete.

Co-Chefarzt will sich nicht mehr weiter äussern

Konkret soll Cuculi in seinem Video Personen als «Parasiten» und «asozial» bezeichnet haben, welche andere und ihr Umfeld in Gefahr bringen würden. Mit dem Video wollte der Arzt vor allem auf die drohende Überlastung der Spitäler aufmerksam machen, indem er sich direkt auf albanisch an seine Landsleute richtete. Am Sonntag hatte Cuculi seine entsprechende Facebook-Seite mitsamt dem Video gelöscht. Wie die Kommunikationsstelle des Luzerner Kantonsspital (Luks) am Montag auf Anfrage von 20 Minuten mitteilte, wollte Cuculi die albanische Bevölkerung sensibilisieren: «Es war nie seine Absicht, mit seinen Aussagen jemanden zu beleidigen oder zu diskreditieren. Darüber hinaus wird sich Dr. Cuculi in dieser Sache nicht weiter äussern», so das Luks weiter.