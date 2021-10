Winterthur – Co-Präsidentin von Mass-Voll mit Cremetorte attackiert

Der Angriff ereignete sich am Samstagabend bei einer Standaktion in Winterthur.

Die Co-Präsidentin der Mass-Voll-Bewegung beteiligte sich am Samstagabend an einer Unterschriftensammlung in Winterthur.

Ein Unbekannter hat bei einer Standaktion der «Freunde der Verfassung» Viola Rossi, die Co-Präsidentin der «Mass-Voll»-Bewegung, mit einer Torte angegriffen. Am Stand der «Freunde der Verfassung» am Oberen Graben in Winterthur verteilte die Studentin Flyer zu den bevorstehenden Abstimmungen, als ein junger Mann an ihr vorbeirannte und ihr eine Torte ins Gesicht warf.