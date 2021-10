Nach «Ehe für alle»-Ja – Co-Präsidentin Zimmermann von Operation Libero tritt zurück

1 / 4 Nach fünf Jahren, vielen Erfolgen und einigen Niederlagen, ist es für Laura Zimmermann Zeit, in den Hintergrund zu treten. TAMEDIA AG Dieses Statement veröffentlichte Zimmermann am Samstag auf Twitter. Operation Libero Nach dem deutlichen Ja zur Ehe für alle, tritt Zimmermann (Mitte) in den Hintergrund. FFacebook/Operation Libero

Darum gehts Laura Zimmerman tritt zurück.

Fünf Jahre lang war sie Co-Präsidentin der Operation Libero.

Nach dem deutlichen Ja zur Ehe für alle, sei jetzt der richtige Zeitpunkt.

Eine der Grundforderungen der Operation Libero ist erfüllt worden. Die deutliche Annahme der Ehe für alle. Zimmermann tritt nach fünf Jahren als Co-Präsidentin von Operation Libero zurück. «Es ist der richtige Zeitpunkt für eine Stabsübergabe», erklärt Zimmermann. Den Stab übergibt sie an Sanija Ameti und wird der Organisation als Vorstandsmitglied erhalten bleiben.

In einem Video-Statement auf Twitter gibt Zimmermann ihren Liberos und Liberas ihren Rücktritt bekannt und bedankt sich. «Jetzt ist des an der Zeit, dieses Baby, das ich mit aufbauen durfte, meine von Herzen geliebte Organisation, in andere Hände zu geben», so Zimmermann.

In einem Interview mit der «Aargauer Zeitung» erklärt Zimmermann, wieso es die Operation Libero, die gegründet wurde, um Initiativen der SVP, die man als extrem erachtete, zu bekämpfen, noch immer braucht. «Solange es gewählte Nationalräte gibt, die in den sozialen Medien Bilder mit der Aufschrift «Impfen macht frei» posten – ich meine Andreas Glarner –, braucht es ein Korrektiv», sagt Zimmermann.

Auszeit vom Politzirkus

Bei der Operation Libero bleibt Zimmermann weiterhin als Vorstandsmitglied aktiv. Sie brauche aber momentan eine «Auszeit vom Schweizer Politzirkus», wie sie auf die Frage, ob sie denn für den Nationalrat kandidiere, antwortet. Der Einsatz bei der Organisation als Co-Präsidentin lief parallel zu einem hundert Prozent Pensum in einer Werbeagentur. Jetzt freue sie sich erst einmal auf mehr freie Abende, ohne Sitzungen. Ganz ausschliessen will sie einen weiteren Tanz auf dem Polit-Parkett nicht. Momentan wisse sie aber auch nicht, welcher Partei sie sich anschliessen sollte. Aufgewachsen ist sie in einer FDP-Familie, aber diese Partei kümmere sich zu wenig um die Anliegen die ihr wichtig seien, sagt Zimmermann zur Aargauer Zeitung.

EU ist nicht perfekt, aber erfolgreich

Zimmermann spricht auch an, dass Operation Libero den Anspruch hat, eigene Vorschläge in politische Diskussionen einzubringen und nicht nur «geistlose Volksinitiativen» abzuschiessen. Es gebe unangenehme Themen, um die etablierte Parteien einen Bogen machen. Damit spricht Zimmermann das Thema Europa an. Speziell das Thema EU und wie Schweizerinnen und Schweizer dazu stehen oder wie sie sagt: «Die EU ist eine Fehlkonstruktion, sie ist zum Scheitern verurteilt – das plappern viele nach. Die EU ist ein Friedens- und Freiheitsprojekt, sie ist nicht perfekt, aber über alles gesehen ist sie sehr erfolgreich», sagt Zimmermann weiter. «Abwarten», rät sie auf die Anmerkung, dass es still um das Thema geworden sei.