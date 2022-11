Grosse Empörung über Coca-Cola als Sponsor der UN-Klimakonferenz in Ägypten

Umweltschutz : Coca-Cola sponsert Klimakonferenz – Empörung ist gross

Ausserdem würden die Produkte von Coca-Cola mit Fettleibigkeit und Krankheiten wie Krebs und Diabetes in Verbindung gebracht, so die Kritik.

Gesundheitsorganisationen und Umweltschützer empören sich, dass Coca-Cola bei der UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm al-Sheikh einer der Hauptsponsoren ist. In einem offenen Brief von 60 Gesundheitsorganisationen an die Vereinten Nationen heisst es: «Coca-Cola ist der grösste Plastikverschmutzer der Welt, dessen Produkte in Verbindung gebracht werden mit Fettleibigkeit, schlechter Zahngesundheit und nicht-übertragbaren Krankheiten wie Krebs und Diabetes.»