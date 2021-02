«Zu verstehen, was es heisst weiss zu sein, bedeute zu verstehen, was es heisst rassistisch zu sein», hiess es in einer Schulung, die Angestellten von Coca Cola zur Verfügung stand.

«Versuche, weniger weiss zu sein», stand auf einer Vortragsfolie in dieser Schulung. «Weniger weiss zu sein, heisst, weniger unterdrückend, weniger arrogant, weniger ignorant zu sein», auf einer anderen. Stattdessen sollten «weisse Angestellte» versuchen, mehr zuzuhören und bescheidener zu sein. «Zu verstehen, was es heisst weiss zu sein, bedeute zu verstehen, was es heisst rassistisch zu sein», so die wörtliche Kernbotschaft der Schulung. Das berichtet die US-Zeitschrift «Newsweek».