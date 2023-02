Coca-Cola Creations «Movement»: Coca-Cola lanciert neue Geschmacksrichtung und so schmeckt die limitierte Coke 

Die Zusammenarbeit mit der Grammy-Preisträgerin umfasst auch die neue Single «Lie Like You Love Me», ein Video mit der Künstlerin in der Hauptrolle, persönliche 3D-Avatare und eine Online-Auktion, bei der Fans handsignierte persönliche Erinnerungsstücke von Rosalía ersteigern können. Der Erlös kommt der «Antonio Gala Foundation» zugute, einer von Rosalía ausgewählten Organisation in Spanien, die jungen Künstlerinnen und Künstlern Aufenthaltsstipendien bereitstellt.