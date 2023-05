Luzerner NGO fordert Unternehmen zur Rechenschaft für Plastikabfall auf

Nun darf die Luzerner NGO an der globalen Plastikabkommen «Intergovernmental Negotiating Committee» in Paris mitreden und Vorschläge abgeben, wie das weltweite Plastikmüllproblem angegangen werden soll.

Luzern goes Paris: Am 29. Mai darf «Trash Hero World» aus Inwil im Kanton Luzern bei den Verhandlungen über das globale Plastikabkommen «Intergovernmental Negotiating Committee» der UN eigene Vorschläge einbringen. Gefragt sind Lösungen, wie das weltweite Plastikmüllproblem angegangen werden soll. Denn die Schweizer Nichtregierungsorganisationen ist international tätig – und kennt die Littering-Probleme vieler Orte auf der Welt, weil die «Trash Heros» dort selber auf den Strassen unterwegs sind.

«Unser Ziel an den Verhandlungen ist es vor allem, dass mehr die Produzenten und weniger die Konsumenten für deren Plastikabfall in Verantwortung genommen werden», so Vanessa Rieser, Office Mangerin der NGO. Bei ihren Clean-Ups zählt die Organisation nämlich die Marken der Plastikabfälle. Coca Cola ist Spitzenreiter. «Solche Unternehmen sollen endlich zur Rechenschaft gezogen werden», sagt Rieser.