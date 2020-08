Neuorganisation : Coca Cola streicht Tausende Stellen weltweit

Der Getränke-Riese Coca Cola will Tausende Stellen abbauen. In einem ersten Schritt möchte das Unternehmen den Mitarbeitern Abfindungs-Pakete unterbreiten.

Mit Einstellungen sieht es bei Coca Cola derzeit nicht so gut aus. Es werden tausende Stellen abgebaut. (Archivbild))

Der US-Getränkehersteller Coca-Cola will im Zuge einer grossangelegten Neuorganisation seiner Geschäfte Tausende Stellen streichen. Dabei setzt Coca-Cola zunächst auf Freiwilligkeit, wie das Unternehmen am Freitag in Atlanta mitteilte.