0,9-Liter-Flasche : Coca-Cola verändert die PET-Flaschen-Grössen und setzt auf 100 % Recycling

Dafür rüstete der Getränkeproduzent die Maschinen in der Fabrik in Dietlikon um.

Ab Dienstag gibts sämtliche Cola-Flaschen nur noch aus 100 Prozent rezykliertem PET. Bisher lag der Recycling-Anteil der Flaschen nur bei 58 Prozent. Auch bei den anderen in der Schweiz hergestellten Getränken wie Fanta, Sprite oder Mezzomix stellt Coca-Cola Schweiz auf Recycling-PET um, wie die Firma am Donnerstag mitteilt.

In einigen weiteren Ländern soll es bald ebenfalls nur noch Recycling geben. Allein in der Schweiz will Coca-Cola laut eigenen Angaben damit jährlich rund 3300 Tonnen Neu-PET einsparen. Des Weiteren benötige die Produktion von Flaschen aus rezykliertem Material nur halb so viel Energie wie bei Neu-PET und verursache bis zu viermal weniger CO2-Emissionen.