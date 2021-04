Topo Chico Hard Seltzer - Coca-Cola verkauft erstmals alkoholische Getränke in der Schweiz

Das neue Alkoholgetränk gibts in drei Geschmacksrichtungen: Tangy Lemon Lime, Tropical Mango und Cherry Acai. Jede Variation enthält 4,7 Volumenprozent Alkohol und kommt in einer 330 Milliliter Dose. Damit gehe Coca-Cola einen nächsten Schritt auf dem Weg zum führenden Getränkeanbieter, heisst es weiter.

So gibt es das neue Coca-Cola-Getränk in Lateinamerika und den USA bereits seit längerem zu kaufen. Das Hard-Seltzer-Segment sei dort in den letzten Jahren exponentiell gewachsen. «Wir sind überzeugt, dass wir an die Erfolge aus den anderen Ländern anknüpfen können», sagt Vincent Rameau, Country GM Coca-Cola Schweiz.