Coca Cola will jetzt auch Alkohol-Getränke herstellen

Coca-Cola ist der Softdrink-Hersteller schlechthin. Doch nach 126 Jahren soll sich das ändern: Erstmals will das Unternehmen auch ein Alkohol-Getränk auf den Markt bringen.

Coca-Cola will neu ein alkoholisches Getränk herstellen.

Coca-Cola, Fanta, Sprite und Schweppes – die Coca-Cola-Company ist bekannt für ihre Softdrinks. Seit 126 Jahren stellt das Unternehmen Getränke her. Dabei war es bisher Teil der Firmentradition keine alkoholischen Getränke zu produzieren. Das soll sich jetzt ändern.

So hat das Unternehmen eine Marke namens EH Canning Co. unter der Kategorie alkoholische Getränke registrieren lassen, wie die britische Zeitung «Daily Mirror» berichtet. Doch es wird wohl kein alkoholisches Coca-Cola in der bekannten roten Dose geben. Wahrscheinlicher sei ein sogenanntes Hard Seltzer, wie der «Mirror» schreibt.