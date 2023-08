Cocktail, Barbecue, Ketchup: McDonald’s bringt Nagellack in Saucen-Farben auf den Markt

Wenn du zu den Menschen gehörst, die sich nach dem McDonald's-Menü die Finger lecken, ist diese Nachricht für dich: Der Fast-Food-Gigant hat Nagellack in fünf Farben auf den Markt gebracht, allesamt angelehnt an eine der bekannten Saucen. Sweet and Sour, Barbecue, Sour Cream, Cocktail und Ketchup schaffen es allerdings vorerst nur in Österreich auf die Nägel.