Coco Austin: «Einfach krank» – inniger Mutter-Tochter-Kuss spaltet das Netz 

Das Model Coco Austin (44) postete vor einigen Tagen ein Instagram-Video, in dem sie in einem Pool und unter Wasser ihre siebenjährige Tochter Chanel auf den Mund küsste. Sie schrieb darunter: «Habe Spass an meinem Samsung-Handy, es macht tolle Unterwasservideos. Chanel liebt es, ihre Mama zu küssen, nicht wahr? Sie ist bezaubernd. Sie ist meine Obsession».

Die Meinungen in den Kommentaren sind geteilt, so schreibt ein User: «Das Küssen und die Art wie sie über ihr schwimmt ist extrem komisch» worauf eine andere Userin antwortet: «Nein, das ist tatsächlich ganz normal. Das einzig Komische ist dein Kommentar. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, was dir in deinem Leben fehlt und wieso du versuchst, die Zuneigung eines unschuldigen Kindes zu sexualisieren», worauf andere schreiben: «Coco ist diejenige, die sich sexualisiert und dann ihr Kind hineinzieht. Einfach krank.»