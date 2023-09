US Open: Coco Gauff bekommt Lob von Barack Obama

Nach dem Triumph am US Open bekommt Coco Gauff (19) sogar Glückwünsche von Barack Obama und Joe Biden. In der Siegesrede wird sie emotional und rechnet mit Kritikern ab.

Der Matchball zu Gauffs Triumph gegen Sabalenka. SRF

Darum gehts Coco Gauff (19) ist US-Open-Champion.

Nach dem Spiel wird sie mit Lob von den US-Medien überschüttet.

Auch Barack Obama und Joe Biden freuen sich über den Sieg Gauffs.

«Danke an alle, die nicht an mich geglaubt haben», bedankt sich Coco Gauff bei der Siegesrede nach ihrem sensationellen Triumph am US Open auch bei ihren Kritikern. Die kritischen Stimmen hätten ihr eine besondere Extramotivation gegeben, so die 19-Jährige. «Die, die gedacht haben, dass sie Wasser in mein Feuer schütten, haben nur Benzin hinzufügt», meint die frischgebackene Grand-Slam-Siegerin metaphorisch.

Neben der Abrechnung mit ihren Hatern wandte sich Gauff bei der bemerkenswerten Ansprache auch an ihre Familie. Weinend hatte sie nach verwandeltem Matchball in den Armen ihres Vaters gelegen und auch Papa Gauff konnte seine Emotionen nach dem grossen Erfolg seiner Tochter nicht mehr zurückhalten.

Dank an Williams-Schwestern

«Heute habe ich meinen Vater zum ersten Mal weinen sehen», sagte die Tennis-Überfliegerin und bedankte sich bei Corey Gauff, der sie seit kleinauf unterstützte. Einen grossen Anteil an ihrem Durchbruch hätten auch die beiden US-Legenden Venus und Serena Williams, erklärte Gauff weiter. «Sie sind der Grund, warum ich diese Trophäe habe. Sie haben mir erlaubt, an diesen Traum zu glauben, als ich aufwuchs», huldigte die Frau aus Florida den beiden berühmtesten Tennis-Ikonen ihres Landes.

Besonders die Vorreiterrolle der Williams-Schwestern, es als schwarze Tennisspielerinnen an die Spitze zu schaffen, hätte ihr den Glauben vermittelt, es selbst packen zu können. Was die Williams-Schwestern im Tennis waren, war Barack Obama als erster schwarzer US-Präsident in der Politik. Der 62-Jährige verfolgte Gauff während des US Open auch vor Ort im Stadion. Nach dem Final-Sieg gegen Aryna Sabalenka gratulierte er der Tennis-Spielerin auf X (ehemals Twitter).

Lob von Obama und Biden

«Wir könnten auf und neben dem Platz nicht stolzer auf dich sein – und wir wissen, dass das Beste noch kommen wird», kommentierte Obama. Seine Gattin Michelle gratulierte Gauff ebenfalls und schrieb: «Deine harte Arbeit und dein Mut haben sich das ganze Turnier gezeigt. Das ist dein Moment!»

Auch der aktuelle US-Präsident Joe Biden liess es sich nicht nehmen, um den geschlechterübergreifend ersten Triumph eines US-Tennis-Profis am US Open seit Sloane Stephens’ Sieg 2017 zu würdigen. «Du hast das Arthur Ashe Stadium und das ganze Land elektrisiert – der erste (Titel) von weiteren, die noch kommen werden, und der Beweis, dass alles möglich ist, wenn man nicht aufgibt und immer daran glaubt», so Biden.

No One-Hit-Wonder

Die Vermutung, dass es sich bei Gauffs US-Open-Titel um keine Eintagsfliege handelt, hat der US-Präsident nicht exklusiv. Die«Sports Illustrated» schrieb nach dem Final: «Coco Gauff hat beim US Open ihr erstes Major-Turnier gewonnen. Es wird nicht ihr letztes gewesen sein». Auch andere Medien in den USA sind voll des Lobes für Gauff.

Die renommierte «New York Times» bezeichnet sie als «Wunderkind» und beschreibt die Aufholjagd Gauffs gegen Sabalenka als «Wiederauferstehung, die das grösste Tennisstadion der Welt in einen Fieberwahn versetzte». Die «Washington Post» schreibt, dass Gauff schon vor ihrem ersten Major-Titel einer der grössten Sportstars in den USA war. Die Zeitung lobt, dass sie neben ihren sportlichen Fähigkeiten auch die Plattform nutze, um über soziale Themen zu sprechen und sich mit ihrer «albernen Art auf und neben dem Platz» beliebt mache.

Was hast du mit 19 Jahren gemacht? Tennis gespielt – fast so gut wie Coco Gauff. Das Nachtleben kennen gelernt. Weder noch.