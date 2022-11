Kaffee-Kugeln: Coffee B gibt es bald in deutschen Edeka-Filialen

Bislang gibt es die Migros-Innovation in Läden in der Schweiz und in Frankreich zu kaufen.

Gute Nachrichten für die Migros: Nach der erfolgreichen Lancierung ihrer Eigenmarke Coffee B im September ist das Produkt in Zukunft auch in Deutschland erhältlich. Mit Edeka wird der grösste deutsche Einzelhändler die Kaffeekugeln ab dem nächsten April verkaufen. Edeka betreibt in Deutschland 11’000 Läden und beschäftigt 405’000 Mitarbeitende.

Migros macht Nespresso und Tassimo Konkurrenz

«Wir werten es als weiteren Indikator dafür, wie wichtig die Coffee-B-Mission ist, Kaffeekapselabfall nachhaltig zu vermindern.» Auch weitere Schlüsselmärkte in Deutschland seien in Planung. Bislang waren die Kaffeekugeln in der Schweiz und in Frankreich erhältlich. In der Schweiz ist dabei die Lungo-Kugel am beliebtesten, in Frankreich der Espresso.