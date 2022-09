Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen: «Coffee B ist, als ob man eine Kaffeebohne in der Hand hat»

Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen will mit dem Kaffeesystem Europa durchstarten.

Der Kaffee-Ball im 9er-Karton kostet 4.60 Franken, in der Bio-Version 4.95 Franken.

Die Migros hat am Dienstag ihr neues Kaffeeportionensystem vorgestellt.

Die gross angekündigte Neuheit der Migros sickerte bereits im Vorfeld durch. Am Dienstagmorgen hat die Detailhändlerin nun ihr neues Kaffeeportionensystem Coffee B lanciert: Mit Kugeln aus gepresstem Kaffeepulver will die Migros die Kaffeekapseln ablösen.

Der Kaffee ist in acht Aromen seit Dienstag mit der dazu passenden Kaffeemaschine in Filialen der Migros, Melectronics und Digitec Galaxus erhältlich.

Die Migros hat ihre grösste Produktinnovation angekündigt. Was ist speziell an Coffee B?

Fabrice Zumbrunnen: Coffee B entspricht dem Kundenbedürfnis nach Einfachheit und Umweltschutz. Per Knopfdruck lässt sich ausgezeichneter Kaffee geniessen, und zwar komplett ohne Abfall. Der Coffee Ball aus gepresstem Kaffee ist von einer pflanzenbasierten Schutzschicht ummantelt und lässt sich vollständig kompostieren.

Biologisch abbaubare Kapseln gibt es aber schon lange. Warum ist die Migros so aufgeregt?

Weil wir den Kapselkaffee ohne Kapsel entwickelt haben und damit vereinen, was sich bisher nicht vereinen liess: ein volles Geschmackserlebnis, Convenience und keinerlei Abfall. Das ist nur möglich, weil die patentierte Schutzschicht eine Sauerstoffbarriere bildet, die vor Aromaverlust schützt, so wie man es von Aluminium kennt. Der Ball riecht nach Kaffee, das ist, als ob man eine Kaffeebohne in der Hand hält, ein ganz anderes Erlebnis als eine Kapsel.