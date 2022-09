Super League: Cognat trifft ins Lattenkreuz und führt Servette zum Sieg über den FC Luzern

Nicht nur der FC Sion sorgte zuletzt mit der Verpflichtung von Mario Balotelli für einen Transfer-Kracher. Auch der FCL tat das. So verpflichteten die Luzerner mit Max Meyer ein einstiges Mega-Talent, das mit 19 Jahren mit Schalke im Champions-League-Viertelfinal gegen Real Madrid brillierte. Nach verschiedenen Destinationen, die unglücklichen verliefen, kickt er nun in der Zentralschweiz.

Gegen Sion spielte Meyer bereits, nun stand der 26-Jährige auch am Sonntagnachmittag in der Startelf gegen Servette. Immer wieder wusste er auch zu überzeugen und oftmals war zu erahnen, welch herausragende technische Fähigkeiten der Deutsche hat. Genützt hat das schlussendlich jedoch nicht – der FC Luzern verlor gegen die Genfer mit 0:2.

Schöner Treffer von Cognat

Dabei traten die Luzerner von Anfang an spielbestimmend auf, sie legten los wie die Feuerwehr. Sie hatten jedoch kein Glück im Abschluss. Jashari scheiterte etwa mit einem Distanzschuss am Pfosten. Und so war es dann Servettes Cognat, der das 1:0 schoss. In der 29. Minute zog er ab und traf mit einem trockenen Schuss ins Lattenkreuz – ein wunderschöner Treffer. Kurz vor der Pause war es dann Kadak der auf fast peinliche Art und Weise den Ausgleich verpasste. In bester Position brachte er die Kugel aus fünf Metern nicht ins Eckige unter.