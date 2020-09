Kunde fühlt sich betrogen : Coiffeur in Biel verrechnet 20 Franken Corona-Zuschlag

Ein Leser aus Biel musste nach einem Besuch beim Coiffeur 20 Franken Corona-Zuschlag bezahlen. Das findet er eine Frechheit. Der Inhaber des Salons sagt, dass er dieses Geld während der Krise dringend braucht.

Strenge Schutzkonzepte, weniger Kunden, rote Zahlen: Die Corona-Krise stellt viele Coiffeur-Salons vor grosse Herausforderungen. Deshalb verrechnen viele Geschäfte für die Einhaltung der Schutzmassnahmen einen Aufpreis. Dieser beträgt in der Regel 1 bis 5 Franken. Als ein Leser letzte Woche seinen Haarschnitt beim Coiffeur Barbershop V.I.P in Biel bezahlen wollte, fiel er aus allen Wolken: «Der Besitzer verrechnete mir 20 Franken Corona-Zuschlag. Der Haarschnitt an sich kostete 28 Franken.» Der Leser sagt, dass ihm von dem saftigen Aufpreis vorgängig nichts gesagt worden sei. «Der Inhaber hat nichts von den 20 Franken erwähnt und auch im Salon war es nirgends angeschrieben», so der Leser.