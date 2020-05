Praktische Prüfungen

Coiffeur-Lernende bangen um LAP-«Models»

Aus Angst vor Corona springen Freiwillige, die sich von Lernenden für die LAP die Haare schneiden lassen, ab. Betroffene sind verzweifelt.

In einem Brief einer Abschlussklasse an das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) heisst es: «Seit Monaten sind wir am Suchen von passenden Modellen und haben sie auch gefunden. Vielen Kandidaten haben nun aufgrund der Situation die Modelle wieder abgesagt, aus Angst vor einer Ansteckung oder weil ein Einreiseverbot besteht.»