Österreich : Coiffeur-Verbot für Ungeimpfte hat gegen die Verfassung verstossen

In Österreich war es Ungeimpften während Monaten nicht erlaubt, einen Coiffeursalon zu besuchen. Das war verfassungswidrig, wie der Verfassungsgerichtshof am Dienstag verkündete.

Von Mitte November 2021 bis Ende Januar 2022 war in Österreich ein Lockdown für Menschen in Kraft, die nicht geimpft oder im vergangenen Halbjahr von Covid-19 genesen waren.

Das mehrfach verlängerte Coiffeur-Verbot für Ungeimpfte in Österreich war verfassungswidrig. Das verkündete der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am Dienstag. Von Mitte November 2021 bis Ende Januar 2022 war ein Lockdown für Menschen in Kraft, die nicht geimpft oder im vergangenen Halbjahr von Covid-19 genesen waren. Sie durften ihre Häuser für Arbeit, Bildung oder Besorgungen des täglichen Bedarfs verlassen. Coiffeurbesuche fielen aber nicht darunter.

Ausnahmen für religiöse Events hätte es nicht geben dürfen

In einem weiteren Urteil befand das Verfassungsgericht, dass es während des generellen Lockdowns im Herbst 2021 keine Ausnahmen für religiöse Veranstaltungen hätte geben dürfen.



Deshalb sei auch das Corona-bedingte Betretungsverbot für Kultureinrichtungen im Herbst 2021 gesetzeswidrig gewesen. Grund dafür ist laut Heute.at allerdings nicht die Massnahme selbst, wie die Verfassungsrichter in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung feststellen. Vielmehr stossen sie sich an den Ausnahmen für Kirchen und Religionsgemeinschaften, die «gleichheitswidrig» gewesen seien.