Solothurn: Frau schummelte bei Arbeitszeiterfassung

An neun Arbeitstagen: 18 Stunden und 20 Minuten

So stempelte sie einmal am Samstag um 17.20 Uhr im Büro in Solothurn ein und änderte später das Arbeitsende auf 18.45 Uhr. Sie wurde aber kurz vor Ladenschluss in der Migros Langendorf von einem Mitarbeiter des Finanzamts gesehen, was bedeutet, dass sie nicht an ihrem Arbeitsplatz in der Solothurner «Schanzmühle» sass. Sie soll auch mehrere Mittagspausen nicht ausgestempelt, ihre Arbeitszeit zu Unrecht korrigiert oder beim Coiffeur gesessen haben, während die Stempeluhr lief.