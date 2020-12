Der Bundesrat will die Corona-Massnahmen am 28. Dezember verschärfen, wenn die am vergangenen Freitag beschlossenen Massnahmen wie die verlängerte Sperrstunde keine Wirkung zeigen. Wie in einem Modellbaukasten würden zusätzliche Massnahmenpakete beschlossen, wenn die Epidemie an Fahrt gewinnt oder die Intensivplätze in dem Spitälern knapp werden. 20 Minuten hatte Einsicht in den Plan von Bundesrat Alain Berset, zu dem sich derzeit die Kantone äussern können und der sich noch ändern kann.