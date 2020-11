Während Rudy Giuliani spricht, läuft ihm brauner Schweiss übers Gesicht.

Darum gehts Rudy Giuliani geriet ins Schwitzen, als er am Donnerstag an einer Medienkonferenz sprach.

New Yorker Coiffeure sind sich uneins: Es könnte Haarfarbe gewesen sein, aber auch Mascara.

Giuliani sorgte bereits Anfang November mit einer Medienkonferenz für Verwunderung.

Der Inhalt der Pressekonferenz von Rudy Giuliani geriet am Donnerstag zur Nebensache. Der Anwalt von US-Präsident Donald Trump warf der demokratischen Partei erneut Wahlbetrug vor – erneut, ohne Beweise vorzulegen. Giuliani redete sich ob des Themas in Rage, und nach einer Weile begann ihm brauner Schweiss übers Gesicht zu laufen.

Die Welt wundert sich, was für ein Malheur dem 76-Jährigen da passiert ist. Ein weggeschmolzener Abdeckstift? Schlecht aufgetragene Haarfarbe? Die New Yorker Coiffeur-Community ist sich nicht einig. «Nein», sagen zwei Coiffeure gegenüber der «New York Times». «Haarfarbe tropft nicht so, ausser, sie wurde gerade aufgetragen», sagte David Kholdorov, Coiffeur aus Manhattan. Am wahrscheinlichsten scheint, dass Rudy Giuliani Mascara benutzt habe, um seine Koteletten einzufärben.

1 / 8 Rudy Giuliani gab am Donnerstag eine Pressekonferenz. Foto: Reuters Dabei sorgten allerdings nicht seine Aussagen zu einem angeblichen Wahlbetrug von Joe Biden für Aufsehen. Reuters Vielmehr gab der Schweiss Giulianis zu reden. Reuters

War es doch Haarfarbe?

«Koteletten sind grauer als der Rest der Haare», sagte Mirko Vergani, ebenfalls Coiffeur. «Man kann Mascara benutzen, um die grauen Stellen ein bisschen dunkler zu machen, damit es natürlich aussieht.» Dann sollte man aber darauf achten, dass das Make-up komplett trocken ist. Und man sei gut beraten, warme Temperaturen zu vermeiden.

Gene Sacinello ist hingegen überzeugt, es sei Haarfarbe gewesen. «Wenn das nicht richtig ausgewaschen wird, wird genau das passieren», sagte er zur «New York Times».

Rudy Giuliani sorgte schon einmal für Verwunderung

So oder so: Auf Twitter ist Rudy Giuliani der Spott sicher. «Bei Giuliani sickern Öl und das Böse raus», twitterte Meena Harris, Nichte der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris. «Glaubt Donald Trump tatsächlich, dass Rudolph Giuliani ihm hilft?», fragte sich der demokratische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, auf Twitter. «In der Geschichte von verrückten Rudy-Pressekonferenzen könnte diese sein Meisterwerk sein», scherzte Komiker Jimmy Fallon in seiner Show.