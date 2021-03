In den Coiffeursalons von Whoom Die HaarBar gibt es für Gastro-Angestellte am 15. März gratis einen Haarschnitt.

Möglich ist das in den fünf Coiffeursalsons von Whoom Die HaarBar in der Ostschweiz.

Wie viele andere Branchen leidet die Gastronomie wegen der Corona-Pandemie. Jeder fünfte Gastro-Betrieb musste bereits zumachen. Whoom Die HaarBar möchte den Angestellten in der Gastronomie aufmunternd zur Seite stehen und bietet als Zeichen der Solidarität am Montag, 15. März einen gratis Haarschnitt. Inhaberin Silvia Tomasini sagt: «Die Gastronomie trifft es besonders hart. Wir möchten diesen Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern.» Und ein netter Nebeneffekt sei, dass sie bei der Wiedereröffnung gut aussehen.

Die Aktion gilt nicht nur für Wirte und Wirtinnen, sondern für alle Gastronomie-Angestellten. Bei Whoom Die HaarBar opfern die Angestellten für die Aktion einen freien Tag. Dazu meint Tomasini: «Alle waren sofort dabei und ich musste keine Überzeugungsarbeit leisten. Meine Angestellten finden das Projekt eine super Sache.» Was die Coiffeursalons erwartet, sei schwierig einzuschätzen, meint die Inhaberin. «Wir machen am Montag, was für können.»

Vorerst einmalige Sache

«Es ist vorerst eine einmalige Sache. Wir sind aber offen für ähnliche Projekte», so Tomasini. Dafür brauche sie aber auch die Unterstützung vom eigenen Personal. Man werde schauen, wie es am Montag läuft. Sie hofft zudem auf Nachahmer in der Branche. Dennoch ist der Inhaberin von Whoom Die Haarbar bewusst: «Was wir hier machen, ist schon eine spezielle Aktion.» Doch der gratis Haarschnitt sei das Mindeste, was sie und ihr Personal für die Gastro-Angestellten in dieser schwierigen Zeit tun können.