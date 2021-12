Birsfelden BL – Coiffeuse warf sich dem Räuber in den Weg

Am Mittwochabend wurde in Birsfelden BL an der Hauptstrasse ein Coiffeursalon überfallen.

Am Mittwochabend wurde in Birsfelden BL an der Hauptstrasse ein Coiffeursalon überfallen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei betrat kurz nach 17.45 Uhr ein dunkel gekleideter Mann den Coiffeursalon an der Hauptstrasse. Der Unbekannte konnte an der Kasse eine unbestimmte Menge Bargeld stehlen. Die Besitzerin des Coiffeursalons, versuchte den Täter an der Flucht zu hindern, doch dieser stiess die Frau zur Seite und flüchtete anschliessend Richtung Basel.