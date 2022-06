Dirty Soda: Cola mit Rahm ist das Trendgetränk des Sommers

Es gibt jedoch etliche Abwandlungen: Der Dirty Soda mit dem Namen Just Peachy des US-amerikanischen Drive-by-Soda-Shops Swig enthält etwa Coke Zero, Pfirsich-Püree, Ananas, Zitrone und Kokosnuss-Rahm.

Wie ist Dirty Soda entstanden?

Dirty Sodas sind aktuell angesagt, es gibt sie aber bereits seit etwas mehr als einem Jahrzehnt – vor allem im US-Bundesstaat Utah, in dem viele Mormonen leben. Viele Mitglieder der religiösen Gruppe trinken keine alkoholischen Getränke, keinen Kaffee oder andere Heissgetränke, weil das ausdrücklich verboten ist.

Alternativen sind deshalb herzlich willkommen und so tauchten Mitte der 2010er-Jahre die ersten Shops mit Dity Sodas, verziert mit Rahm, aromatischen Sirups und anderen Add-ons, in Utah auf. Pionier war die Kette Swig, es folgten Ableger im ganzen Land.

«Dirty Sodas haben sich in die Kultur von Utah verstrickt», schreibt Redaktorin Michelle Leung 2016 in einem Artikel für «Vice», als der Trend im Bundesstaat seinen Höhepunkt erreichte. Auch sie führt diesen auf die in Utah lebenden Mormonen zurück.